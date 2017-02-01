Bloomberg: состояние российских миллиардеров за январь увеличилось на $7,9 млрд

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Совокупный капитал 18 российских долларовых миллиардеров увеличился на $7,9 млрд за первый месяц 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (ежедневно обновляемый рейтинг агентства Bloomberg).

Согласно рейтингу, по итогам января из 18 российских миллиардеров свое состояние увеличили 16.

В частности, совладелец "Русала" Олег Дерипаска разбогател на $1,7 млрд, основной владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников - на $1,1 млрд, а глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин - на $941,5 млн.

Также по итогам января свое состояние увеличили основной владелец "Еврохима" Андрей Мельниченко, основатель USM Holdings Алишер Усманов, владелец "Онэксима" Михаил Прохоров, глава группы "Ренова" Виктор Вексельберг.

Кроме того, в плюсе оказались Алексей Мордашов, Михаил Фридман, Роман Абрамович, Герман Хан, Геннадий Тимченко, Алексей Кузмичев, Вагит Алексперов и Леонид Михельсон.

Вместе с тем состояние основного акционера "Магнита" Сергея Галицкого и генерального директора "Норникеля" Владимира Потанина уменьшилось на $549 млн и $153,6 млн соответственно.

Ранее Forbes сообщал, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре 2016 года совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось на $29 млрд.