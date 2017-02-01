Шувалов доложил о сокращении ввода в эксплуатацию жилья в 2016 году

НОВО-ОГАРЕВО, 1 февраля. /ТАСС/. Первый вице-премьер Игорь Шувалов доложил президенту России Владимиру Путину о сокращении ввода в эксплуатацию жилья в 2016 году по сравнению с 2015 годом.

"Нас беспокоило, что по статистике ввод жилья в 2016 году сократился по отношению к 2015 году, хотя 2015 год был очень сложным. Но тогда было введено свыше 85 млн квадратных метров жилья. Нас предупреждали эксперты, что мы закончим 2016 год с сокращенными цифрами", - сказал Шувалов на совещании президента России с членами правительства.