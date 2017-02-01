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Государство сэкономило 82 млрд руб. благодаря казначейскому сопровождению расходов

Экономика и бизнес
1 февраля, 19:03 UTC+3
Как сообщил глава Министерства финансов Антон Силуанов, это тот объем, который был востребован бюджетополучателями
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НОВО-ОГАРЕВО, 1 февраля. /ТАСС/. Государство сэкономило 82 млрд рублей после внедрения механизма казначейского сопровождения бюджетных расходов. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов по итогам совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

"В прошлом году мы начали внедрять отдельные элементы этого механизма, и это дало возможность уже сэкономить, по сути дела, заработать государству на возмещении этих ресурсов 82 млрд рублей. Это тот объем, который был востребован бюджетополучателями и был направлен на социальную сферу", - сказал министр.

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