Государство сэкономило 82 млрд руб. благодаря казначейскому сопровождению расходов

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НОВО-ОГАРЕВО, 1 февраля. /ТАСС/. Государство сэкономило 82 млрд рублей после внедрения механизма казначейского сопровождения бюджетных расходов. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов по итогам совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
"В прошлом году мы начали внедрять отдельные элементы этого механизма, и это дало возможность уже сэкономить, по сути дела, заработать государству на возмещении этих ресурсов 82 млрд рублей. Это тот объем, который был востребован бюджетополучателями и был направлен на социальную сферу", - сказал министр.