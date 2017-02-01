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ФАС оштрафовала ритейлеров, не предоставивших информацию о координации цен на IPhone

Экономика и бизнес
1 февраля, 19:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Ранее ФАС возбудила административные дела по непредоставлению информации о реализации смартфонов Apple iPhone в отношении ООО "Кронар", ООО "Хаскел", ООО "Гримбор", ООО "Максимум"
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала ритейлеров, не предоставивших информацию по делу о координации Apple цен на IPhone. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее ФАС возбудила административные дела по непредоставлению информации о реализации смартфонов Apple iPhone в отношении ООО "Кронар", ООО "Хаскел", ООО "Гримбор", ООО "Максимум".

1 февраля прошло рассмотрение этих дел и вынесено решение оштрафовать "Кронар" на 150 тыс. руб., "Хаскел" на 50 тыс. руб., "Гримбор" на 100 тыс. руб., "Максимум" на 150 тыс. рублей.

Ранее ФАС России назначила на 7 февраля рассмотрение дела против Apple в отношении координации цен на смартфоны iPhone.

В феврале этого года ФАС заподозрила ритейлеров в ценовом сговоре при продаже iPhone 6s и 6s Plus, которые на тот момент были последними моделями популярного смартфона американской корпорации.

Ведомство по обращению гражданина решило запросить информацию у 16 ритейлеров, в числе которых "Евросеть", "Эльдорадо", "Связной", re:Store, Ozon.ru, "Ситилинк", Media Markt, "Мобиленд" (бренд "Ноу-хау"), "Мегафон" и "Вымпелком" (бренд "Билайн"). Запрос в отношении механизмов ценообразования на iPhone 6s и 6s Plus был направлен также в интернет-магазин Apple Store.

Проверка ФАС показала, что с начала официальных продаж iPhone 6s и iPhone 6s Plus в России (то есть с конца сентября 2015 г.) большинство реселлеров установили одинаковые цены на смартфоны и удерживали их в течение определенного времени. Аналогичная ситуация была выявлена и с предыдущими моделями iPhone.

Ведомство предположило, что такие совпадения могут быть результатом координации ценообразования американской корпорацией, таким образом, "рекомендованные" цены на iPhone были приняты российскими реселлерами как обязательные.

В августе ФАС возбудила дело в отношении структур Apple (ООО "Эппл Рус", Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International и Apple Inc.) на основании закона "О защите конкуренции" (ч.5 ст.11). В свою очередь американская корпорация заявила, что не диктует розничным сетям цены на iPhone. Ритейлеры также отмечали, что устанавливают цены сами на основании существующей конъюнктуры рынка.

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