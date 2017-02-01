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Teslа Motors сменила название

Экономика и бизнес
1 февраля, 19:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Теперь оно ограничивается одним словом Teslа
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НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская компания Teslа Motors объявила о смене названия. Теперь оно ограничивается одним словом Teslа. Об этом говорится в финансовых документах компании.

"Начиная с 1 февраля 2017 года, Tesla Motors вносит изменения во все сертификаты о регистрации юридического лица и их положения с тем, чтобы они отражали смену названия на Tesla", - отмечается в бумагах. По данным газеты The Wall Street Journal, компания сменила название с целью отразить тот факт, что теперь занимается не только строительством автомобилей, но также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

В ноябре прошлого года Tesla закрыла сделку по приобретению энергетической SolarCity за 2,6 млрд долларов. Как указал глава Tesla Илон Маск, после слияния компания намерена выпускать накопители энергии нового типа. В частности, речь идет о начале производства крыш домов, вся поверхность которых будет являться сплошной солнечной батареей.

Tesla была основана Маском и еще четырьмя предпринимателями под названием Tesla Motors в 2003 году со штаб-квартирой в американском городе Пало-Альто (штат Калифорния). До недавних пор компания специализировалась лишь на производстве электромобилей. Она выпускает две модели высокой ценовой категории: седан Model S и кроссовер Model X. Teslа планирует наладить серийный выпуск Model 3  к концу текущего года.

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