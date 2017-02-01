Прямые иностранные инвестиции в России в 2016 году выросли более чем на 60%

ЖЕНЕВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Прямые иностранные инвестиции в российскую экономику выросли в 2016 году на 62%, составив $19 млрд, хотя в целом в мире они снизились на 13% до $1,52 трлн. Об этом говорится в опубликованном в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

"Приток прямых иностранных инвестиций в переходные экономики вырос на 38% до $52 млрд, - отмечается в документе. - Это в значительной степени отражается в удвоении их притока в Казахстан (с $4 до $8,1 млрд), а также в их 62-процентном увеличении в Российской Федерации (с $12 до $19 млрд, согласно оценкам)".

Подчеркивается, что в Казахстане этот рост ассоциируется с активизацией добычи полезных ископаемых, а в России - с капиталовложениями, связанными с продажей государством 19,5% акций в нефтяной компании "Роснефть".

В целом в мире приток прямых иностранных инвестиций в 2016 году уменьшился на 13% до $1,52 трлн, связано это, по словам экспертов ЮНКТАД, со слабым экономическим ростом в мире. Правда, этот спад проявился в различных странах и регионах по-разному.

В частности, в целом в Европе зафиксировано 22-процентное сокращение инвестиций, в Латинской Америке и Карабском бассейне - снижение на 19%, в Африке - на 5%. Крупнейшими получателями прямых иностранных инвестиций остаются США ($385 млрд), Великобритания ($179 млрд) и Китай ($139 млрд).

На 2017 год эксперты прогнозируют рост прямых иностранных инвестиций в мире "примерно на 10%" на фоне ожидаемого экономического роста в 3,4%.