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Источник: "Почта России" работает штатно, несмотря на слухи об уходе Страшнова

Экономика и бизнес
2 февраля, 0:50 UTC+3 МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
При этом источники ТАСС, близкие к Министерству связи, администрации президента и "Почте России", подтвердили информацию об уходе Дмитрия Страшнова
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Генеральный директор ФГУП "Почта России" Дмитрий Страшнов

Генеральный директор ФГУП "Почта России" Дмитрий Страшнов

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. "Почта России" продолжает работать в штатном режиме, несмотря на слухи об  уходе генерального директора Дмитрия Страшнова на фоне обвинений со стороны прокуратуры в получении необоснованно высоких доходов, заявил ТАСС источник в предприятии.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Министерстве связи и массовых коммуникаций и администрации президента сообщила, что Страшнов может скоро покинуть свой пост, а руководство министерства уже ведет переговоры с возможными преемниками.

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"Слухи об отставке генерального директора, распускаются приблизительно раз в квартал с момента его прихода на почту. Просто кому-то очень хочется выдать желаемое за действительное. Мы уже не обращаем на это внимание", - сказал источник в "Почте России".

Тем не менее, информацию об уходе Страшнова подтвердили источники ТАСС, близкие к Минсвязи, администрации президента и "Почте России".

По данным "Коммерсанта", новым руководителем одного из крупнейших предприятий России может стать член правления "Ростеха" Сергей Куликов, с которым уже два раза встречался министр связи Николай Никифоров для обсуждения деталей назначения.

Заместитель министра связи Михаил Евраев, а также сам Страшнов отказались прокомментировать ТАСС публикацию в "Коммерсанте". От комментариев также отказались представители "Ростеха" и пресс-секретарь вице-премьера Аркадия Дворковича, который в правительстве курирует "Почту России".

"Уходит не только Страшнов, но и вся его команда, все вместе", - рассказал другой источник ТАСС, близкий к "Почте России". По данным источника, уход Страшнова может занять от одного до двух месяцев в зависимости от хода переговоров о выплате компенсации. При этом источник подчеркнул, что с потенциальными преемниками ведутся переговоры, но окончательного решения пока нет.

Расслабляться некогда

Страшнов, бывший генеральный директор российской дочки шведского мобильного оператора Tele2, возглавил "Почту России" в 2013 году, сменив на этом посту Александра Киселева.

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При Страшнове темп реформ предприятия ускорился, была принята стратегия развития "Почты", однако новой команде не удалось решить одну из своих главных задач и превратить "Почту" из унитарного предприятия в акционерное общество, что позволило бы обеспечить большую независимость руководства компании в принятии решений.

"Результаты нашей работы говорят сами за себя - объемы посылок в 10 раз выросли, дел по горло. Все работают в штатном режиме, расслабляться некогда", - заявил источник в "Почте".

В конце 2016 года Генеральная прокуратура в ходе проверки выявила факт выплаты главе "Почты России" Страшнову премии за 2014 год в размере 95,4 млн рублей и направила материалы в Следственный комитет для проверки. Генеральный прокурор Юрий Чайка заявил в интервью ТАСС, что считает доходы Страшнова антирекордом и наглостью.

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По мнению Страшнова, обвинения прокуратуры создают плохой прецедент в отношении других руководителей государственных компаний, который в дальнейшем станет препятствием для найма высокооплачиваемых менеджеров "с рынка" в государственные компании.

По данным "Коммерсанта" другими кандидатами на пост являются помощник Дворковича Александр Устинов, член совета по стратегическому развитию "Почты России" Евгений Биргер и заместитель министра связи Михаил Евраев.

40-летний Сергей Куликов почти десять лет был личным помощником Сергея Чемезова - сначала в "Рособоронэкспорте", а затем в "Ростехе". В 2009 году возглавил его аппарат, а в 2013 году стал исполнительным директором госкорпорации. Также с 2015 года занимает пост индустриального директора радиоэлектронного комплекса "Ростеха".

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Страшнов, Дмитрий Евгеньевич
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Ситуация вокруг премии главы "Почты России"
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