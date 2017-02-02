Второй по высоте небоскреб США отреставрируют за $500 млн

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Второй по высоте небоскреб США - Уиллис-тауэр в городе Чикаго (штат Иллинойс) - решено отреставрировать и частично реконструировать. На эти цели будет израсходовано $500 млн, сообщил в среду мэр мегаполиса Рам Эмануэль.

По его словам, работы начнутся в этом квартале и завершатся в 2019 году. На шести этажах высотки планируется обустроить целую развлекательную зону, которая будет включать также кинотеатры, рестораны и магазины. Реконструкции подлежит площадка обозрения, расположенная на 103-м этаже. Весь план рассчитан на повышение привлекательности здания для жителей и гостей Чикаго.

"Многие наши дети никогда не видели с высоты историческую часть города. Не видели офисных зданий, не катались на лифтах. Мы хотим сделать так, чтобы эта достопримечательность стала составной частью жизни ребят", - подчеркнул градоначальник.

Уиллис-тауэр, спроектированный архитектором Брюсом Грэмом, был открыт в 1974 году. Башня насчитывает 108 этажей и достигает в высоту 442,1 м, а если с мачтами на крыше, то 527 м. После начала эксплуатации здание было самым высоким в США и в мире, обойдя по этому показателю башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. На данный момент Уиллис-тауэр является вторым по высоте в США и 14-м в мире.