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"Известия": ЦСР готовит предложения по декриминализации экономических преступлений

Экономика и бизнес
2 февраля, 4:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
В качестве базового наказания за преступления, связанные в первую очередь с новыми технологиями, предлагается ввести штрафы, кратные размеру причиненного ущерба
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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Возглавляемый Алексеем Кудриным Центр стратегических разработок (ЦСР) разрабатывает концепцию, предусматривающую отказ от лишения свободы за экономические преступления. Об этом пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на проект документа, который, как отмечает издание, будет обнародован на следующей неделе.

"В проекте концепции, подготовленной Центром стратегических разработок, предусмотрен отказ от лишения свободы за экономические преступления, максимальное использование альтернативных видов наказания за нетяжкие преступления и приведение уголовного законодательства в соответствие с современными требованиями. Речь идет в первую очередь о преступлениях, связанных с новыми технологиями", - пишет газета. Уточняется, что концепция разработана сотрудниками факультета права Высшей школы экономики (ВШЭ) и МГУ.

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По словам одного из автора документа, заведующего кафедрой уголовного права и криминалистики НИУ ВШЭ профессора Геннадия Есакова, в качестве "базового наказания предлагается введение штрафа, кратного размеру причиненного ущерба". "Несколько лет назад была такая же инициатива со стороны уполномоченного по правам предпринимателей, суть была такова: если обвиняемый в совершении экономического преступления возместит в кратном размере причиненный им ущерб, он будет освобождаться от уголовной ответственности. Инициатива была хорошая, но она не сработала потому, что сегодня обвиняемому проще, не платя громадных сумм, согласиться на признание себя виновным и получить условный срок. Эту систему можно точечно перенастроить, предложив человеку несколько ступенчатых альтернатив и сохранив при этом норму об освобождении от уголовной ответственности", - пояснил он.

Есаков считает, что в том случае, если нарушитель не согласится оплачивать причиненный ущерб, в качестве базовой инициативы можно предложить кратный штраф. "Только в том случае, если он откажется, будет не в состоянии платить, либо будет уклоняться от уплаты, можно применять наказание в виде лишения свободы", - уточнил собеседник издания.

Есаков также отметил, что в связи с этим в Уголовном кодексе РФ могут появиться новые статьи, имеющие отношение к новым преступлениям, связанным с технологиями. "Поправок в УК, оформленных в виде проекта федерального закона, нет, они есть в тексте нашего документа, который лежит в ЦСР и еще будет обсуждаться. Но перевести их на язык УК - дело недельной работы. Конкретные предложения, связанные с конкретными статьями, существуют, просто они не оформлены", - пояснил он.

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