Facebook проиграл дело о краже технологий виртуальной реальности на $500 млн

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Коллегия присяжных федерального суда американского города Даллас (штат Техас) признала компанию Oculus, принадлежащую социальной сети Facebook, виновной по делу о краже технологий виртуальной реальности у разработчика видеоигр ZeniMax Media с суммой убытков в размере $500 млн. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

В январе основатель Facebook Марк Цукерберг выступил в суде, где отверг обвинения в краже интеллектуальной собственности, заявив, что "продукты Oculus основаны на технологиях Oculus".

ZeniMax Media подал в суд на стартап Oculus в 2014 году, когда его уже пытался приобрести Facebook. ZeniMax обвинила Oculus в незаконном доступе к своей интеллектуальной собственности.

Иск против компании частично относится к программисту и директору по технологиям Oculus по имени Джон Кармэк. Кармэк долгое время работал в компании id Software до того, как ее приобрела ZeniMax. Теперь последняя обвиняет его в том, что он украл компьютерный код ZeniMax, чтобы помочь Oculus в разработке новых технологий.

Facebook приобрела Oculus весной 2014 года вместе с правами на технологии трехмерной виртуальной реальности. В феврале 2015 года компания открыла новый отдел, занимающийся исследованиями виртуальной коммуникации.

Facebook - одна из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. В настоящее время Цукерберг является главой компании Facebook. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 1,71 млрд пользователей во всем мире.