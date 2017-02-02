Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Facebook проиграл дело о краже технологий виртуальной реальности на $500 млн

Экономика и бизнес
2 февраля, 4:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
В 2014 году разработчик видеоигр ZeniMax Media подала в суд на стартап Oculus, обвинив его в незаконном доступе к своей интеллектуальной собственности
Поделиться
Материал из 1 страницы
Марк Цукерберг

Марк Цукерберг

© EPA/KAY NIETFELD

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Коллегия присяжных федерального суда американского города Даллас (штат Техас) признала компанию Oculus, принадлежащую социальной сети Facebook, виновной по делу о краже технологий виртуальной реальности у разработчика видеоигр ZeniMax Media с суммой убытков в размере $500 млн. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

Смотрите также
Марк Цукерберг
Цукерберг отверг обвинения в краже технологий виртуальной реальности

В январе основатель Facebook Марк Цукерберг выступил в суде, где отверг обвинения в краже интеллектуальной собственности, заявив, что "продукты Oculus основаны на технологиях Oculus".

ZeniMax Media подал в суд на стартап Oculus в 2014 году, когда его уже пытался приобрести Facebook. ZeniMax обвинила Oculus в незаконном доступе к своей интеллектуальной собственности.

Иск против компании частично относится к программисту и директору по технологиям Oculus по имени Джон Кармэк. Кармэк долгое время работал в компании id Software до того, как ее приобрела ZeniMax. Теперь последняя обвиняет его в том, что он украл компьютерный код ZeniMax, чтобы помочь Oculus в разработке новых технологий.

Facebook приобрела Oculus весной 2014 года вместе с правами на технологии трехмерной виртуальной реальности. В феврале 2015 года компания открыла новый отдел, занимающийся исследованиями виртуальной коммуникации.

Facebook - одна из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. В настоящее время Цукерберг является главой компании Facebook. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 1,71 млрд пользователей во всем мире.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Савченко назвала Порошенко врагом украинского народа
2
В отношении водителя Toyota после ДТП в Новой Москве возбуждено дело
3
Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26
4
Постпред Украины при ООН: Вашингтон пообещал Киеву, что не признает Крым частью РФ
5
WSJ: НАТО передумала обсуждать с Киевом систему ПРО
6
Глава ФСБ поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ
7
Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон приведен к присяге
Темы дня
Реклама