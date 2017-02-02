CNPC увеличит добычу сланцевого газа на юго-западе Китая до 10 млрд куб. м к 2020 году

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ПЕКИН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), крупнейший производитель нефти и газа в Китае, планирует к 2020 году увеличить добычу сланцевого газа в южной части провинции Сычуань (Юго-Западный Китай) с 2,3 млрд кубометров до 10 млрд кубометров в год. Об этом сообщило агентство Синьхуа.
"В настоящее время в провинции идет подготовка к увеличению добычи, к запуску готовятся новые производственные мощности", - сообщил агентству представитель компании.
По итогам 11 месяцев 2016 года объем добычи газа в Китае составил 121,1 млрд кубометров.
Несмотря на рост показателей добычи, китайские власти намерены увеличивать импорт природного газа. Ранее представитель CNPC заявил, что Китай может увеличить импорт газа к 2030 году до 190-270 млрд кубометров в год. В 2015 году КНР импортировала 53 млрд кубометров газа.