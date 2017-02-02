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РЖД инвестирует 4,3 млрд рублей в обновление искусственных сооружений Забайкальской ж/д

Экономика и бизнес
2 февраля, 6:15 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов
Также планирует провести строительно-монтажные работы по 41 объекту и проектно-изыскательные - по 77 искусственным сооружениям, сообщили в пресс-службе ЗабЖД
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ЧИТА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в 2017 году инвестирует 4,3 млрд рублей в обновление искусственных сооружений на Забайкальской железной дороге (ЗабЖД). Это почти на 1 млрд меньше, чем годом ранее, сообщила в четверг пресс-служба ЗабЖД.

"В 2017 году на ЗабЖД предстоит обновить 118 объектов искусственных сооружений. Планируется произвести строительно-монтажные работы по 41 объекту и проектно-изыскательские работы по 77 искусственным сооружениям. На эти цели ОАО "РЖД" планирует направить 4,3 млрд рублей. Обновление искусственных сооружений позволит повысить безопасность движения поездов, а также обеспечить растущие объемы перевозок грузов", - говорится в сообщении.

В 2016 году на реконструкцию и капитальный ремонт искусственных сооружений Забайкальской железной дороги было направлено свыше 5,2 млрд рублей. На магистрали реконструировали 4,4 км земляного полотна и 37 искусственных сооружений.

Протяженность Транссиба на участке ЗабЖД составляет 2266,7 км. Магистраль проходит по территории двух регионов: Забайкальского края и Амурской области. На полигоне Забайкальской железной дороги эксплуатируются 4,4 тыс. искусственных сооружений. Текущее содержание и организацию работ по реконструкции этих объектов обеспечивает Читинская дистанция искусственных сооружений.

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