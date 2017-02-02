Уругвай готов поставлять в Россию больше сои, сыра, риса и баранины

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 февраля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Уругвайские производители готовы увеличить поставки в Россию сои, сыра, риса и баранины. Об этом заявил в интервью ТАСС министр сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Уругвая Табаре Агерре.

"Мы, без сомнения, готовы экспортировать больше сои, риса, некоторых видов наших сыров и сливочного масла, хотя Россия уже является одним из основных покупателей этого продукта. Производители, конечно, также готовы поставлять баранину. Мы пока особо не развивали это направление на российском рынке", - сказал он.

Как отметил министр, 2016 год был крайне успешным для поставок в Россию молочных продуктов и цитрусовых. По данным ведомства, объемы экспорта цитрусовых составили $12,8 млн (7,5 млн в 2015 году), сухого молока - $13,2 млн (3,6 млн в 2015 году), масла - $21,1 млн (30,3 млн в 2015 году), сыра - $15,2 млн (15,8 млн в 2015 году).

"Поставки мяса были меньше, чем в 2011-2012 гг., когда на Россию приходилось почти 30% экспорта уругвайской говядины. Однако российский рынок остается потенциально очень важным для нашей страны", - подчеркнул Агерре. По его словам, поставки мяса во многом зависят "от покупательской способности и цен на российском рынке, а также от роста объемов местного производства говядины, который наблюдался в РФ в прошлом году".

При этом Агерре отметил, что уругвайским производителям не приходится сталкиваться с серьезными трудностями при выходе на российский рынок. "Фитосанитарные службы наших стран наладили хороший контакт, который позволяет быстро решать возникающие проблемы", - добавил он.

По данным уругвайского ведомства, общий объем экспорта Уругвая в Россию в 2016 году составил $97,8 млн ($97,8 млн в 2015 году), импорта из России - $42,3 млн ($75 млн в 2015 году). РФ, в частности, поставила в южноамериканскую республику удобрений на $22,52 млн ($48 млн в 2015 году) и минеральных масел на $15,9 млн ($17,8 млн в 2015).

Важный партнер

Агерре сообщил, что Уругвай придает большое значение сотрудничеству с Россией.

"В Уругвае около 3,5 млн жителей, при этом республика производит продовольствия для 28 млн человек. 75% экспорта страны приходится на сельскохозяйственный сектор, - отметил он. - Поэтому Уругваю очень важно иметь широкий выход на мировой рынок, и в этой связи Россия является для нас очень важным торговым партнером".

Как отметил Агерре, у Москвы и Монтевидео "долгая история экономического сотрудничества, особенно в области сельского хозяйства и промышленности". "Объемы торговли меняются на протяжении лет, но поставки шерсти, мяса, сыра, масла поддерживались почти постоянно, как и контакты между уругвайскими и российскими компаниями", - подчеркнул он.

По его мнению, России и Уругваю удалось наладить эффективное сотрудничество во многом благодаря тому, что они развивали контакты вне зависимости от объемов торговли. "Как я всегда говорю, две дружественные страны должны всегда поддерживать торговые отношения, даже когда дела идут не так успешно, как хотелось бы", - подчеркнул Агерре.

"При этом взаимодействие между нашими странами не ограничивается торговлей. Мы сотрудничаем в научной сфере, и для нас очень важно иметь долгосрочную стратегию развития отношений", - сказал Агерре. В качестве примера министр привел соглашения о сотрудничестве, которые были подписаны между Национальным исследовательским институтом сельского хозяйства Уругвая и Российской академией сельскохозяйственных наук. Глава ведомства также подчеркнул, что страны "развивают научные контакты и в других сферах, помимо сельского хозяйства".

Агерре будет сопровождать президента Уругвая Табаре Васкеса во время его визита в Москву с 16 по 17 февраля. Кроме того, глава Минсельхоза южноамериканской республики примет участие в международной выставке "Продэкспо", которая пройдет в российской столице с 6 по 10 февраля.