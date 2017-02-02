Чистая прибыль "Северстали" по МСФО в 2016 году выросла почти в три раза

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. "Северсталь" в 2016 году получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере $1,62 млрд, что почти в три раза больше показателя предыдущего года ($562 млн). Об этом говорится в сообщении компании.
При этом чистая прибыль за IV квартал 2016 года упала на 27% по сравнению с предыдущим кварталом, до $313 млн.
Выручка "Северстали" по итогам 2016 г. сократилась 7,5%, до $5,916 млрд, EBITDA - на 8,8%, до $1,911 млрд.