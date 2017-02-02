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ФАС отчитывается о борьбе с картелями. Видеотрансляция

Экономика и бизнес
2 февраля, 11:03 UTC+3
Во время пресс-конференции представители антимонопольного ведомства также расскажут о законопроектах, направленных на борьбу с антиконкурентными соглашениями
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В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная результатам борьбы Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) с картелями. Российское антимонопольное ведомство представляют статс-секретарь – заместитель руководителя  Андрей Цариковский и начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев. Они подводят итоги работы ведомства по борьбе с картелями в 2016 году и рассказывают о планах на 2017 год. Во время пресс-конференции представители ФАС также расскажут о законопроектах, направленных на борьбу с антиконкурентными соглашениями.

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