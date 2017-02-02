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Убыток Nokia в 2016 г. составил €912 млн против €1,2 млрд годом ранее

Экономика и бизнес
2 февраля, 10:43 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 2, февраля. /ТАСС
Выручка за отчетный период достигла €6,6 млрд - на 84% больше, чем годом ранее
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль финского производителя смартфонов и телекомоборудования Nokia за IV квартал 2016 г. составила €658 млн, что на 32% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом говорится в отчетности компании.

Выручка за отчетный период достигла €6,6 млрд - на 84% больше, чем годом ранее. При этом операционная прибыль снизилась на 51% - до €317 млн.

Вместе с тем за 2016 г. чистый убыток Nokia составил €912 млн против €1,19 млрд прибыли годом ранее. Выручка составила €23,6 млрд, увеличившись на 13%. Операционный убыток вырос до €1,1 млрд, тогда как в 2015 г. компания получила операционную прибыль в размере €1,69 млрд.

Общие данные по финансовым результатам Nokia и приобретенной ей в 2016 г. французской Alcatel-Lucent показывают, что их операционная прибыль за IV квартал 2016 г. снизилась на 27% - до €940 млн. Выручка за этот же период сократилась на 13% и составила €6,7 млрд.

Глава Nokia Раджив Сури заявил, что "хотя разочарован показанными в 2016 г. финансовыми результатами, в компании ожидают улучшения показателей в 2017 г.".

Nokia - финская транснациональная компания, производитель телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Акции Nokia размещены на Франкфуртской и Нью-Йоркской фондовых биржах, а также на фондовой бирже Хельсинки.

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