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"Победа" прекратила полеты из Москвы в Киров

Экономика и бизнес
2 февраля, 11:01 UTC+3 КИРОВ КИРОВ 2, февраля. /ТАСС
В настоящее время на столичном направлении количество рейсов увеличила другая авиакомпания - "Руслайн", полеты стали ежедневными
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КИРОВ, 2 февраля. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" окончательно приостановил полеты в аэропорт Победилово (г. Киров) с 1 февраля, закрыв рейсы на столичном направлении. Они были последними, которые осуществлял авиаперевозчик в кировскую воздушную гавань, ранее были прекращены рейсы в Санкт-Петербург, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"С 1 февраля рейсы авиакомпании "Победа" из Москвы в Киров прекратились и не назначаются", - сказали в пресс- службе. Там отметили, что ранее лоукостер летал в столицу шесть раз в неделю, в Санкт-Петербург - два раза в неделю. Полеты в Петербург были прекращены с 20 января. В аэропорту добавили, что в настоящее время на столичном направлении количество рейсов увеличила другая авиакомпания - "Руслайн", полеты стали ежедневными.

В пресс-службе "Победы" на вопрос ТАСС о возможности окончательного прекращения полетов на кировском направлении ответили, что "позиция не изменилась". В середине января авиакомпания в официальном письме сообщила, что прекращает выполнение рейсов по маршруту "Киров - Санкт-Петербург - Киров" с 20 января, а с 1 февраля по направлению "Киров - Москва - Киров" из-за окончания срока действия соглашения с аэропортом Победилово и правительством Кировской области и отказа аэропорта продлить предоставление скидок на обслуживание на 2017 год. Там отметили, что отмена скидки делает полеты "экономически неэффективными".

В аэропорту Кирова сообщили, что "Победе" последние два года предоставлялась скидка на разных маршрутах в 50-80%, и выпадающие доходы воздушной гавани от предоставления скидки ежегодно составляли 55 млн рублей. В правительстве Кировской области позицию авиаперевозчика назвали "выкручиванием рук", и обещали продолжить переговоры с лоукостером о продолжении полетов, но на приемлемых для себя условиях. 18 января ФАС заявила, что планирует начать разбирательство по поводу отказа "Победы" летать в Киров.

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