ФАС возбудила новое дело о картеле при госзакупках Lenovo и HP

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила новое дело о картеле при госзакупках компьютеров Lenovo и HP, объем возрос до 2,2 млрд рублей, сообщил ТАСС начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.
"До того, как мы возбудили новое дело, сумма торгов, охваченных картелем, была 600 млн рублей, сейчас уже 2,2 млрд рублей", - сказал он.
По словам Тенишева, новое дело было возбуждено 27 января. В картеле подозреваются участники закупок для Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы.