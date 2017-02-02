ФАС возбудила новое дело о картеле при госзакупках Lenovo и HP

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила новое дело о картеле при госзакупках компьютеров Lenovo и HP, объем возрос до 2,2 млрд рублей, сообщил ТАСС начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

"До того, как мы возбудили новое дело, сумма торгов, охваченных картелем, была 600 млн рублей, сейчас уже 2,2 млрд рублей", - сказал он.

По словам Тенишева, новое дело было возбуждено 27 января. В картеле подозреваются участники закупок для Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы.