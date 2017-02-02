Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Замглавы ФАС: картелями охвачено минимум 10% госзакупок в РФ

Экономика и бизнес
2 февраля, 11:40 UTC+3
При этом общий объем закупок оценивается в 10 трлн руб
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Минимум 10% госзакупок в РФ на 1 трлн руб. охвачено картелями. Об этом заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский на пресс-конференции в ТАСС.

"Основной массив картельных сговоров - это картели на торгах, это такая "раковая опухоль". По нашим самым минимальным оценкам, это 10% от всех торгов. Это минимум", - сказал он.

При этом общий объем закупок оценивается в 10 трлн руб. "И вот мы получаем 1 трлн руб.", - отметил он.

При этом цена при закупках с участием картелей обычно выше на 20-30%, пояснил Цариковский. "А это означает 200-300 млрд руб. убытков на одних госторгах (не считая закупок для госкомпаний - примю ред.)".

ФАС может предложить штраф за препятствие проверке в 1% от оборота компании за год, что меньше, чем штраф за картель.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Друзья навсегда: модная история Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Женщина погибла на серой ветке метро Москвы, упав под поезд
2
Допинг-проба "Б" боксера Поветкина дала положительный результат
3
Строители начали сооружать мостовые пролеты Крымского моста
4
Премьер Австралии не стал комментировать сообщения о плохом разговоре с президентом США
5
WSJ: НАТО передумала обсуждать с Киевом систему ПРО
6
ФАС возбудила новое дело о картеле при госзакупках Lenovo и HP
7
В МИД РФ отмечают настрой на деловую работу с сотрудниками Трампа
Темы дня
Реклама