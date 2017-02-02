Замглавы ФАС: картелями охвачено минимум 10% госзакупок в РФ

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Минимум 10% госзакупок в РФ на 1 трлн руб. охвачено картелями. Об этом заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский на пресс-конференции в ТАСС.
"Основной массив картельных сговоров - это картели на торгах, это такая "раковая опухоль". По нашим самым минимальным оценкам, это 10% от всех торгов. Это минимум", - сказал он.
При этом общий объем закупок оценивается в 10 трлн руб. "И вот мы получаем 1 трлн руб.", - отметил он.
При этом цена при закупках с участием картелей обычно выше на 20-30%, пояснил Цариковский. "А это означает 200-300 млрд руб. убытков на одних госторгах (не считая закупок для госкомпаний - примю ред.)".
ФАС может предложить штраф за препятствие проверке в 1% от оборота компании за год, что меньше, чем штраф за картель.