Врио президента банка "Глобэкс" стал Валерий Овсянников

Фэллон: РФ стремится ослабить НАТО, но с ней нужно сотрудничатьМеждународная панорама 3 февраля, 1:24
Футболисты "Сельты" и "Алавеса" сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка ИспанииСпорт 3 февраля, 1:09
Турнир "Топ-16" по настольному теннису стартует с участием Шибаева и МихайловойСпорт 3 февраля, 0:48
Постпред США при ООН: санкции против РФ должны сохраняться, пока Крым не вернется УкраинеМеждународная панорама 3 февраля, 0:33
Куснирович: Bosco готова делать форму для паралимпийцев после прекращения контракта с ОКРСпорт 3 февраля, 0:27
Сборная России по теннису сыграет с сербами в матче Мировой группы Кубка ДэвисаСпорт 3 февраля, 0:19
Сборная Камеруна сыграет с командой Египта в финале Кубка АфрикиСпорт 3 февраля, 0:02
Чуркин: Киев использует ситуацию в Авдеевке как повод для отказа от минских соглашенийПолитика 2 февраля, 23:58
ФК "Анжи" подписал контракт с воспитанником "Зенита" ДолговымСпорт 2 февраля, 23:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности президента банка "Глобэкс" с 1 февраля 2017 года был назначен Валерий Овсянников, следует из материалов банка.
Его кандидатура была согласована Банком России 30 января. С 2007 по 2016 год Овсянников работал в структурах ВТБ и Сбербанка. В частности, в 2013-2016 годах он возглавлял "дочку" Сбербанка - Sberbank Serbia.
С 12 декабря 2016 года по 31 января 2017 года Овсянников был советником президента банка "Глобэкс".
Банк "Глобэкс" с 2008 года является дочерней структурой Внешэкономбанка (ВЭБ). В тот период банк столкнулся с массовым оттоком средств физических и юридических лиц.
В первом полугодии 2017 года ВЭБ планирует закрыть сделки по продаже дочерних "Глобэкса" и Связь-банка. В рамках подготовки банков к продаже ВЭБ провел докапитализицию "Глобэкса".
Банк "Глобэкс" по размеру активов входит в топ-50 российских кредитных организаций.