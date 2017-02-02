Врио президента банка "Глобэкс" стал Валерий Овсянников

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности президента банка "Глобэкс" с 1 февраля 2017 года был назначен Валерий Овсянников, следует из материалов банка.

Его кандидатура была согласована Банком России 30 января. С 2007 по 2016 год Овсянников работал в структурах ВТБ и Сбербанка. В частности, в 2013-2016 годах он возглавлял "дочку" Сбербанка - Sberbank Serbia.

С 12 декабря 2016 года по 31 января 2017 года Овсянников был советником президента банка "Глобэкс".

Банк "Глобэкс" с 2008 года является дочерней структурой Внешэкономбанка (ВЭБ). В тот период банк столкнулся с массовым оттоком средств физических и юридических лиц.

В первом полугодии 2017 года ВЭБ планирует закрыть сделки по продаже дочерних "Глобэкса" и Связь-банка. В рамках подготовки банков к продаже ВЭБ провел докапитализицию "Глобэкса".

Банк "Глобэкс" по размеру активов входит в топ-50 российских кредитных организаций.