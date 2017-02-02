Страховщикам грозят штрафы до 200 тыс. руб. за отказ продавать е-полисы ОСАГО

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Правление Российского союза автостраховщиков (РСА) одобрило проект санкций для страховых компаний за отказ в продаже электронных полисов (е-полисов) ОСАГО, который предусматривает предупреждение или штраф до 200 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба РСА.

Система штрафов по е-полисам ОСАГО также будет распространяться на так называемого замещающего страховщика, на сайт которого автоматически перенаправляется потребитель в случае, если интернет-ресурс страховой компании, куда он обратился первый раз, испытывает технические проблемы. Штраф для "замещающего" страховщика составит 50 тыс. руб. за каждый незаключенный договор, применяться эта санкция будет на основании жалоб клиентов.

"Эта система правомерна, это не является нарушением. Но если страховщик, к которому перенаправлен клиент, не заключил с ним договор, то тогда он подпадет под штраф", - пояснил президент РСА Игорь Юргенс.

Окончательно система штрафов будет утверждена на президиуме РСА 9 февраля.

С 1 января 2017 года все страховщики ОСАГО обязаны продавать на своих сайтах электронные полисы "автогражданки". Доступность сервисов контролирует Банк России.