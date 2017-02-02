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Кабмин утвердил кандидатуру Мантурова в совет директоров "Газпрома" вместо Улюкаева

Экономика и бизнес
2 февраля, 22:06 дата обновления: 2 февраля, 22:30 UTC+3
Всего с списке совета директоров значатся девять кандидатур
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Денис Мантуров

Денис Мантуров

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил девять кандидатур в совет директоров "Газпрома". Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

В списке значатся девять человек, восемь из которых уже были в составе совета. Кандидатура министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова внесена в него вместо экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Также в списке - председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран - экспортеров газа Виктор Зубков, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, министр энергетики РФ Александр Новак, председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев.

В число независимых директоров вошли председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимур Кулибаев, ректор Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина Виктор Мартынов и ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау.

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Персоны
Мантуров, Денис Валентинович Медведев, Дмитрий Анатольевич Улюкаев, Алексей Валентинович
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