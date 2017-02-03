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Стратегическая сессия о повышении качества среды в моногородах пройдет в Кемерово

Экономика и бизнес
3 февраля, 0:20 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 3, февраля. /ТАСС
В сессии планируется участие первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова
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КЕМЕРОВО, 3 февраля. /ТАСС/. Стратегическая сессия "Пять шагов благоустройства: Как повысить качество среды моногородов" состоится в пятницу в Кемерово в рамках реализации приоритетной национальной программы "Комплексное развитие моногородов". В сессии планируется участие первого вице-премьера Игоря Шувалова, который курирует данное направление, сообщили в пресс-службе Фонда развития моногородов.

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"Старый лозунг, что нужно реанимировать градообразующие предприятия и все проблемы будут решены, - мы так больше работать не можем. Конечно же, чем больше будет создано рабочих мест, чем меньше работники будут зависеть от одного предприятия, тем ситуация будет безопасней. Но там, где есть спрос на продукцию, там, где мы можем через меры поддержки вдохнуть новую жизнь в существование предприятия, мы это будем делать", - приводит пресс-служба слова Шувалова.

Руководитель программы комплексного развития моногородов, заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева подчеркнула, что программа модернизации моногородов находится в активной стадии реализации. По ее словам, один из целевых показателей - выполнение к 2018 году всеми монопрофильными муниципальными образованиями проектов и мероприятий в рамках концепции "Пять шагов благоустройства".

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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отметил, что Кузбасс активно участвует в программе развития моногородов. "Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Таштагол, Юрга, Анжеро-Судженск получили федеральную поддержку в размере 4,5 млрд рублей, что помогло привлечь более 50 млрд рублей частных инвестиций и создать 21 тыс. рабочих мест, благоустроить территории. Городам Юрга и Анжеро-Судженск присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития. Уверен, совместными усилиями мы сможем превратить моногорода в благополучные, комфортные, привлекательные территории", - приводит слова Тулеева пресс-служба фонда.

Стратегическая сессия организована администрацией Кемеровской области и консалтинговым бюро "Стрелка" при поддержке Агентство по ипотечному жилищному кредитованию и Фонда развития моногородов. Задача сессии - стимулировать повышение уровня разработки и реализации проектов благоустройства в моногородах. Участниками сессии станут команды моногородов, в которые войдут мэры, главные архитекторы и другие активные участники процессов городского преобразования.

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