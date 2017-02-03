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Глава дома Ralph Lauren Стефан Ларссон ушел в отставку

Экономика и бизнес
3 февраля, 1:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
По словам Ларссона, причиной его ухода стало расхождение во взглядах с основателем фирмы Ральфом Лореном
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НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Глава американского дома модной одежды Ralph Lauren Стефан Ларссон объявил в четверг о своей отставке. Причиной он назвал расхождение во взглядах с основателем фирмы Ральфом Лореном по вопросу дальнейшего развития компании.

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42-летний Ларссон возглавлял Ralph Lauren менее двух лет. "Правление, Ральф и я в течение последнего месяца напряженно работали над поиском общей позиции. Однако мы осознали, что придерживаемся различных взглядов на то, как будет эволюционировать компания", - отметил он, отвечая на вопросы журналистов по поводу своей неожиданной отставки.

Ларссон покинет свой пост 1 мая. Поиск его преемника поручен финансовому директору Ralph Lauren Джейн Нилсен. "Ральф не заинтересован в том, чтобы каждый день заниматься руководством бизнесом", - подчеркнула она.

Дом моды не раскрывает подоплеку трений между Ларссоном и 77-летним Лореном (крупнейший акционер, исполнительный председатель фирмы), основавшем свою компанию в 1967 году. Однако по сведениям газеты WSJ, известный модельер отказался наотрез уступить контроль над творческой частью Ralph Lauren, в том числе право увольнять и нанимать дизайнеров. Этих полномочий Ларссон добивался для того, чтобы в полной мере воплотить в жизнь план развития предприятия "Путь вперед", разработанный еще в июне 2016 года.

В настоящий момент Ralph Lauren находится в сложном положении, которое диктует всемерное сокращение расходов. Дом моды вынужден закрывать лишние магазины, избавляться от ненужных торговых марок и объявлять скидки на свои товары. После объявления Ларссона об отставке котировки акций компании упали на 12%, падение этого показателя за календарный год превысило 30%.

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