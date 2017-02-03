Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 59.99
€ 64.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мексика намерена твердо отстаивать свои интересы в ходе пересмотра НАФТА

Экономика и бизнес
3 февраля, 1:40 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Мексиканский лидер Энрике Пенья Ньето подчеркнул, что "будет неизменно защищать суверенитет Мексики и интересы мексиканцев"
Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 3 февраля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето пообещал твердо отстаивать интересы страны на предстоящих переговорах по пересмотру условий Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Об этом он заявил в четверг, выступая на закрытии заседания Национального сельскохозяйственного совета.

Смотрите также
Дональд Трамп (на переднем плане)
Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли. Досье

Власти Мексики уже начали консультации с представителями делового сообщества о возможных параметрах пересмотра НАФТА.

"В любом соглашении, в любом договоре, на любых переговорах, с США или любой другой страной мира, президент республики (Мексики) будет неизменно защищать суверенитет Мексики и интересы мексиканцев", - подчеркнул Пенья Ньето. Ожидается, что члены НАФТА - Мексика, Канада и США - начнут обсуждать пересмотр условий соглашения в мае текущего года.

НАФТА считается одним из крупнейших экономических объединений Западного полушария. Общая площадь стран- участниц составляет 21,8 млн кв. км, население превышает 470 млн, совокупный ВВП достигает порядка $20 трлн. Соглашение было подписано 17 декабря 1992 года, а 1 января 1994 года оно вступило в силу. Новый президент США Дональд Трамп назвал НАФТА "одной из худших сделок" в истории.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Мексика
Персоны
Пенья Ньето, Энрике
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Россия: времена года
Что делать, если ваша жизнь — бесконечный "день сурка"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
2
Путин: Киев, нуждаясь в деньгах, пытается обострением в Донбассе представить себя жертвой
3
Постпред США при ООН: санкции против РФ должны сохраняться, пока Крым не вернется Украине
4
Путин освободил от должностей 17 генералов силовых ведомств
5
В центре Москвы обнаружено тело женщины со следами укусов собак
6
Белый дом назвал смягчение санкций в отношении ФСБ "уточнением их действия"
7
Суд привлек в качестве ответчиков по иску "Русфонда" родителей и сына Жанны Фриске
Темы дня
Реклама