Мексика намерена твердо отстаивать свои интересы в ходе пересмотра НАФТА

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МЕХИКО, 3 февраля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето пообещал твердо отстаивать интересы страны на предстоящих переговорах по пересмотру условий Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Об этом он заявил в четверг, выступая на закрытии заседания Национального сельскохозяйственного совета.
Власти Мексики уже начали консультации с представителями делового сообщества о возможных параметрах пересмотра НАФТА.
"В любом соглашении, в любом договоре, на любых переговорах, с США или любой другой страной мира, президент республики (Мексики) будет неизменно защищать суверенитет Мексики и интересы мексиканцев", - подчеркнул Пенья Ньето. Ожидается, что члены НАФТА - Мексика, Канада и США - начнут обсуждать пересмотр условий соглашения в мае текущего года.
НАФТА считается одним из крупнейших экономических объединений Западного полушария. Общая площадь стран- участниц составляет 21,8 млн кв. км, население превышает 470 млн, совокупный ВВП достигает порядка $20 трлн. Соглашение было подписано 17 декабря 1992 года, а 1 января 1994 года оно вступило в силу. Новый президент США Дональд Трамп назвал НАФТА "одной из худших сделок" в истории.