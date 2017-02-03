Кабмин РФ расширил перечень требующих согласования сделок с иностранными инвестициями

Марло стал 17-м игроком в истории НХЛ, забросившим 500 шайб в составе одного клубаСпорт 3 февраля, 7:20
"Тампа" уступила "Оттаве" в матче НХЛ, Василевский пропустил четыре шайбыСпорт 3 февраля, 6:39
Биатлонный центр построят на Сахалине к осени 2017 годаСпорт 3 февраля, 6:19
Чуркин: Киев ведет конфликт в Донбассе к обострению для отказа от "Минска-2"Политика 3 февраля, 6:07
Дебютный гол Нестерова не спас "Монреаль" от проигрыша "Филадельфии" в НХЛСпорт 3 февраля, 5:55
При обрушении жилого дома в Китае погибли семь человекПроисшествия 3 февраля, 5:31
Россиянки победили американок в стартовом матче на этапе Мировой серии по регби-7Спорт 3 февраля, 5:26
Илон Маск с бизнесменами предложат Трампу изменить иммиграционную политикуМеждународная панорама 3 февраля, 5:15
Промоутер боксера Бетербиева выиграл торги на бой с БарреройСпорт 3 февраля, 5:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил предварительного согласования сделок, связанных с иностранными инвестициями. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
"Перечень видов деятельности, на основании которого направляется запрос в уполномоченный орган о предоставлении заключения о возникновении угрозы обороне страны либо об отсутствии такой угрозы в результате совершения сделки в отношении хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, дополнен некоторыми видами деятельности", - говорится в справке к постановлению.
В перечень вошли: деятельность по обеспечению авиабезопасности; оказание услуг хозяйствующим субъектом, включенным в реестр естественных монополий в сферах транспортировки нефти и газа по трубопроводам, железнодорожных перевозок, услуг в транспортных терминалах и аэропортах, использования инфраструктуры внутренних водных путей, ледокольной проводки судов, захоронения радиоактивных отходов и водоснабжения; деятельность хозяйствующего субъекта, включенного в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение по оказанию услуг в портах в РФ.