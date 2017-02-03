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Кабмин РФ расширил перечень требующих согласования сделок с иностранными инвестициями

Экономика и бизнес
3 февраля, 6:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
В перечень вошли деятельность по обеспечению авиабезопасности; оказание услуг хозяйствующим субъектом, включенным в реестр естественных монополий в сферах транспортировки нефти и газа по трубопроводам
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил предварительного согласования сделок, связанных с иностранными инвестициями. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

"Перечень видов деятельности, на основании которого направляется запрос в уполномоченный орган о предоставлении заключения о возникновении угрозы обороне страны либо об отсутствии такой угрозы в результате совершения сделки в отношении хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, дополнен некоторыми видами деятельности", - говорится в справке к постановлению.

В перечень вошли: деятельность по обеспечению авиабезопасности; оказание услуг хозяйствующим субъектом, включенным в реестр естественных монополий в сферах транспортировки нефти и газа по трубопроводам, железнодорожных перевозок, услуг в транспортных терминалах и аэропортах, использования инфраструктуры внутренних водных путей, ледокольной проводки судов, захоронения радиоактивных отходов и водоснабжения; деятельность хозяйствующего субъекта, включенного в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение по оказанию услуг в портах в РФ.

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