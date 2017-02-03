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Росатом получит $1,78 млн на программу сотрудничества с МАГАТЭ

Экономика и бизнес
3 февраля, 7:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Госкорпорации поручено координировать российское участие в реализации проектов и контролировать использование выделенных на них средств
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ выделило госкорпорации "Росатом" бюджетные ассигнования на реализацию проектов в рамках программы технического сотрудничества Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением госкорпорации "Росатом" в 2017-2019 годах выделяются бюджетные ассигнования на реализацию проектов в рамках программы технического сотрудничества МАГАТЭ по развитию инфраструктуры атомной энергетики в части подготовки профессиональных кадров стран, строящих или планирующих сооружение атомных электростанций по российским технологиям", - говорится в справке к документу.

Госкорпорации поручено координировать российское участие в реализации проектов и контролировать использование выделенных на них средств. До $1,78 млн будет направлено на уплату добровольных целевых взносов в МАГАТЭ в 2017-2019 годах, до 109,5 млн рублей - на покрытие расходов, связанных с проведением в России учебных мероприятий для проектов программы сотрудничества. Средства предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

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