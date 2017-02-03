Минтранс РФ: формат приватизации "Совкомфлота" и НМТП пока неизвестен

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Формат приватизации госпакетов "Совкомфлота" и Новороссийского морского торгового порта (НМТП) пока неизвестен, сообщил журналистам заместитель министра транспорта России Виктор Олерский.

"Нет. Если бы он был известен, я думаю, вы бы об этом раньше меня узнали", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

По словам Олерского, Московская биржа может стать одной из возможных площадок размещения акций "Совкомфлота", однако окончательное решение еще не принято. "Пока там разные мнения", - сказал он, отметив, что по московской площадке "есть предложения".

Замминистра подтвердил, что приватизация "Совкомфлота" возможна в 2017 году, однако дал понять, что у государства нет цели провести ее любой ценой. Он также выразил уверенность, что переход госпакета в частные руки не повлияет на качество управления компанией.

В конце января замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что приватизация "Совкомфлота" намечена на март - апрель 2017 года и правительство рассчитывает получить от нее около 30 млрд рублей. Приватизация компании планируется уже несколько лет: власти хотели продать компанию в 2015 году за 24 млрд рублей, но сделка не состоялась. "Совкомфлот" стоял в плане приватизации и на 2016 год, но сделка снова была перенесена.

План приватизации на 2017-2019 годы предполагает снижение доли государства в компании со 100% до 25% плюс одна акция, рассказал ранее ТАСС источник, знакомый с планом. Источник сообщил, что планом предусмотрен полный выход государства из капитала НМТП (сейчас оно в лице Росимущества контролирует 20% акций порта).