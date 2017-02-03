СМИ: Apple может начать производство iPhone в Индии уже в июне

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сборка смартфонов американской корпорацией Apple может начаться на объекте около индийского города Бангалор уже в июне. Министерство электроники и информационных технологий страны уже выпустило в четверг пресс-релиз со словами приветствия по поводу ожидающегося начала первых производственных операций, сообщает газета Times Of India.
В министерстве отметили, что производство смартфонов Apple в Индии будет "способствовать развитию передовых технологий", которые стране необходимы, чтобы "конкурировать на глобальном уровне". Как добавляет газета, конкретные сроки начала производства названы не были, однако ожидается, что это произойдет уже в июне.
Ранее, в конце января 2015 года, американская корпорация заявляла, что близка к окончательному соглашению с правительством Индии о разрешении на выпуск своих товаров на территории этого государства, однако тогда оставалось договориться о налоговых и тарифных льготах для компании.