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СМИ: Apple может начать производство iPhone в Индии уже в июне

Экономика и бизнес
3 февраля, 7:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Министерство электроники и информационных технологий страны уже выпустило пресс-релиз со словами приветствия по поводу ожидающегося начала первых производственных операций
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© EPA/JOEL CARRETT

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сборка смартфонов американской корпорацией Apple может начаться на объекте около индийского города Бангалор уже в июне. Министерство электроники и информационных технологий страны уже выпустило в четверг пресс-релиз со словами приветствия по поводу ожидающегося начала первых производственных операций, сообщает газета Times Of India.

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В министерстве отметили, что производство смартфонов Apple в Индии будет "способствовать развитию передовых технологий", которые стране необходимы, чтобы "конкурировать на глобальном уровне". Как добавляет газета, конкретные сроки начала производства названы не были, однако ожидается, что это произойдет уже в июне.

Ранее, в конце января 2015 года, американская корпорация заявляла, что близка к окончательному соглашению с правительством Индии о разрешении на выпуск своих товаров на территории этого государства, однако тогда оставалось договориться о налоговых и тарифных льготах для компании.

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