СМИ: сеть универмагов в США отказалась закупать для продажи изделия фирмы дочери Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Популярная в США сеть универмагов Nordstrom решила отказаться от закупки модных изделий фирмы дочери президента Иванки Трамп. Эти товары не включены в ассортимент очередного сезона, открывающегося осенью текущего года.

Nordstrom объяснила свое решение плохим сбытом бренда. "Мы всегда заявляли, что принимаем решения о закупках на основе результатов (продаж). У нас представлены тысячи различных брендов, в том числе более 2 тысяч только на сайте", - заявили журналу The Hollywood Reporter в пресс-службе сети, штаб-квартира которой расположена в Сиэтле (штат Вашингтон).

"Каждый год мы отсеиваем примерно 10% и обновляем свой ассортимент приблизительно таким же количеством товаров. В данном случае с учетом показателей (продаж) мы решили не покупать этот бренд в наступающем сезоне", - добавили в Nordstrom.

Журнал пока не выявил наличия какой-либо взаимосвязи между решением сети универмагов и действиями противников Трампа, которые призывают не покупать изделия фирмы его дочери, а также других товаров, выпускаемых предприятиями, принадлежащими президенту США.

35-летняя Иванка выпускала собственные линии ювелирных украшений, обуви и аксессуаров. Она активно помогала отцу вести избирательную кампанию, в том числе принимая участие в агитационных митингах и публичных выступлениях. Иванка наряду с сыновьями Трампа - Эриком и Дональдом-младшим занимала должность одного из трех вице-президентов компании Trump Organization, специализирующейся на строительстве. Ранее в январе дочь избранного президента заявила, что уйдет в отставку с указанного поста в Trump Organization.

Она также обещала временно перестать управлять своей фирмой, выпускающей одежду и украшения. Супруг Иванки - Джаред Кушнер - ранее был назначен на должность старшего советника Трампа. "Кушнер решил отказаться от зарплаты на время работы в администрации", - заверили в переходном штабе избранного главы государства.