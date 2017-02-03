Минтранс РФ: приватизация "Совкомфлота" не повлияет на качество управления компанией

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/.Приватизация госпакета "Совкомфлота", которая может произойти уже в 2017 году, не повлияет на качество управления компанией, сообщил в Петропавловске-Камчатском журналистам заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский.

"На качество управления точно не повлияет. Потому что структура управления такая транспарентная: присутствие и государства, и независимых директоров. Совет директоров "Совкомфлота" сбалансированный. Многое не изменится", - считает он.

По словам Олерского, "Совкомфлот" работает сейчас эффективно, а качество дальнейшей деятельности будет зависеть от менеджмента.

В конце января замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщал, что приватизация "Совкомфлота" намечена на март - апрель 2017 года и правительство рассчитывает получить от нее около 30 млрд рублей. Приватизация компании планируется уже несколько лет: власти хотели продать компанию в 2015 году за 24 млрд рублей, но сделка не состоялась. "Совкомфлот" значился в плане приватизации и на 2016 год, но сделка снова была перенесена.

"Совкомфлот" через Росимущество на 100% принадлежит государству. План приватизации на 2017-2019 годы предполагает снижение доли государства в компании со 100% до 25% плюс одна акция, рассказал накануне ТАСС источник, знакомый с планом.

"Совкомфлот" - одна из крупнейших судоходных компаний мира и крупнейшая в РФ. Специализируется на перевозках углеводородов и поддержке работ на месторождениях, в том числе в сложных климатических условиях. Флот компании состоит из танкеров-газовозов, танкеров для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, танкеров-продуктовозов, ледокольных судов снабжения, исследовательских судов, балкеров, танкеров-химовозов.