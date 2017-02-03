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Трутнев за противодействие бизнесу пообещал принимать кадровые решения

Экономика и бизнес
3 февраля, 8:43 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака
Заместитель председателя правительства РФ уточнил, что будет "анализировать любые отклонения от нормы и просить их объяснить"
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Юрий Трутнев

Юрий Трутнев

© Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев пообещал принимать кадровые решения к руководителям территориальных органов государственной власти "за прямое противодействие бизнесу". Об этом он заявил журналистам в пятницу по итогам совещания в Петропавловске-Камчатском.

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"В ситуациях, когда мы сталкиваемся с прямым противодействием бизнесу, необоснованным, у меня есть право ходатайствовать перед соответствующим руководителем об отстранении от занимаемой должности. Мне так уже приходилось делать, и я это делать умею", - сказал Трутнев.

Он уточнил, что будет "анализировать любые отклонения от нормы и просить их объяснить. В случае отсутствия этих объяснений, люди будут заканчивать свою трудовую деятельность". Зампреда правительства возмутила ситуация, когда потенциальному резиденту свободного порта на Камчатке, ведущему строительство этнодеревни в краевой столице, одно из ведомств пять раз приостанавливало работу. Проверяющие мотивировали это тем, что в Култучном озере, которое не связано с Авачинской бухтой рекой, может находиться лосось.

"Мы сегодня смотрели этнодеревню, там пять раз останавливалось строительство. Мальков искали в озере, которое изолировано от моря. Это же не аквариум, какие там мальки, какой там лосось? Ну, вы поинтересуйтесь, как лосось живет, как мигрирует, он не живет в таких местах по определению. Они его там искали, и из-за этого остановили строительство. Это что? Это некомпетентность или коррупция? И то и другое говорит о не очень высокой профессиональной пригодности", - резюмировал Трутнев.

В ходе рабочего визита на Камчатку Трутнев и губернатор территории Владимир Илюхин посетили этническую деревню на берегу Култучного озера в Петропавловске-Камчатском, недавно построенный аквапарк в Елизовском районе, новое здание морского вокзала в Петропавловске-Камчатском. По итогам поездки был дан ряд поручений. Сегодня Трутнев покинул полуостров.

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