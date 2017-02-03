Около 10 млрд руб. будет вложено в программу благоустройства моногородов

КЕМЕРОВО, 3 февраля. /ТАСС/. Порядка 10 млрд рублей будет вложено в программу благоустройства моногородов, сообщила заместитель председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Ирина Макиева на стратегической сессии "Пять шагов благоустройства: Как повысить качество среды моногородов" в городе Кемерово.

"Мы собрали со всех моногородов пожелания по модернизации. Более 1200 объектов будет модернизировано до конца 2018 года. Соответственно, на 10 млрд рублей мы благоустроим наши города. И за счет государственной программы, за счет тех направлений, которые сейчас реализует Министерство строительства РФ, это могут быть и деньги граждан", - сказала она.

По словам Макиевой, до конца ноября 2017 года 100 городов должны пройти шаги по благоустройству. "И, как показала наша работа, в 2018 году все 319 моногородов должны эти шаги благоустройства завершить", - уточнила зампред ВЭБа.

Среди примеров эффективного благоустройства - облагораживание городских парков и эффективное использование библиотечных помещений для встречи жителей муниципалитета. "Благоустроено у нас должно быть 136 улиц, 55 площадей, 137 парков, более 70 скверов. Это то, что было заявлено в рамках "Пяти шагов благоустройства". Если говорить об объектах социальной инфраструктуры, то это 28 школ, 19 садиков, 19 больниц и поликлиник, более 80 спортивных объектов, более 100 объектов культуры, включая дома культуры, библиотеки и театры, и более 17 объектов социальной инфраструктуры - это музыкальные школы и школы искусств", - пояснила Макиева.

В Кемеровской области было заявлено 14 улиц и площадей, 22 сквера, 22 объекта культуры, 9 образовательных и 4 медицинских учреждения.

Не только федеральные деньги

В свою очередь руководитель центра городской экономики КБ "Стрелка" Елена Короткова сообщила, что, по их оценкам, затраты на реализацию программы моногородов России могут составить около 50 млрд рублей. "Наша предварительная оценка - реализация всех "пяти шагов" во всех моногородах займет ориентировочно 50 млрд рублей, что составляет 3% даже от тех денег, которые лежат на региональном уровне. Понятно, что они идут не только на мероприятия в области городской среды, но нужно понимать, что источник финансирования - он не только в федеральном бюджете", - пояснила она.

По словам Коротковой, когда речь о федеральном финансировании, "то создается некое ощущение, что это такая палочка выручалочка, за счет которой можно единоразово решить свои проблемы".

"При этом самый большой объем финансирования лежит именно на региональном уровне. Мы посчитали, посмотрели бюджеты, уже утвержденные региональные, на 2017 год тех субъектов РФ, где находятся моногорода. И в них мы посмотрели, сколько денег заложено на реализацию программ в области здравоохранения, культуры и спорта, ЖКХ. Общая сумма у нас получилась 1,8 трлн рублей (средств, заложенных в бюджетах регионов на перечисленные направления - прим. ТАСС)", - пояснила она.

Стратегическая сессия "Пять шагов благоустройства" организована администрацией Кемеровской области и консалтинговым бюро "Стрелка" при поддержке Агентства по ипотечному жилищному кредитованию и Фонда развития моногородов. Задача сессии - стимулировать повышение уровня разработки и реализации проектов благоустройства в моногородах. Участниками сессии станут команды моногородов, в которые вошли мэры, главные архитекторы и другие активные участники процессов городского преобразования.