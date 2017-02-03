ТМК привлечет в ходе SPO 10,41 млрд руб.

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Трубная металлургическая компания (ТМК) планирует привлечь в рамках вторичного размещения (SPO) обыкновенных акций 10,41 млрд руб. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на Лондонской бирже.
Цена размещения акций составит 75 руб. за ценную бумагу. Это почти на 6% ниже стоимости акции ТМК на открытии Московской биржи в пятницу (79,55 руб.).
Как сообщалось ранее, ТМК планирует разместить почти 138,9 млн уже выпущенных обыкновенных акций (13,4% уставного капитала) среди институциональных инвесторов. Это необходимо для выкупа аналогичного пакета акций ТМК у банка ВТБ в рамках исполнения колл-опциона.
ТМК - крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания объединяет около 30 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России и США. Основной акционер ТМК - председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский, который владеет 65,05% компании через TMK Steel Holding Ltd.