ФССП о новой схеме отмывания денег: мы не проверяем решения судов

МИД: РФ разочарована решением МПК о недопуске российских паралимпийцев к соревнованиямСпорт 3 февраля, 12:01
Шелкопряд может распространиться в лесах Сибири на площади 4 млн гаСибирь 3 февраля, 11:53
СК возбудил дело о гибели трех человек при артобстреле Донецка украинскими военнымиПолитика 3 февраля, 11:50
ФССП о новой схеме отмывания денег: мы не проверяем решения судовЭкономика и бизнес 3 февраля, 11:48
Лыжники Ди Чента и Черноусов выступят на Всемирных военных играх в СочиСпорт 3 февраля, 11:44
Прокуратура выявила факты загрязнения воздуха в ЧелябинскеНовости Урала 3 февраля, 11:44
Российские биатлонисты заняли весь пьедестал в гонке преследования на УниверсиадеСпорт 3 февраля, 11:43
В Белоруссии могут отменить резонансный декрет "О тунеядцах"Международная панорама 3 февраля, 11:42
Премьер-министр Ливии планирует посетить Москву в февралеПолитика 3 февраля, 11:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Проверка случаев отмывания средств с использованием компаниями судебных решений не входит в компетенцию судебных приставов, пояснили ТАСС в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) в связи с появившейся в СМИ публикацией о новой схеме легализации (отмывания) денежных средств.
Как написала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Банк России, в последнее время появилась практика подачи зарубежными компаниями судебных исков к российским организациям, которые, в свою очередь, соглашаются с исковыми требованиями, в результате чего суды выдают решения о перечислении средств, направляя исполнительные листы приставам.
С помощью подобной схемы в 2016 году из России удалось вывести более 16 млрд руб. Новшество заключается в том, что в этой схеме стали использовать работу судебных приставов.
Отвечая на запрос ТАСС, в ФССП заявили, что знают об этой проблеме. При этом в ведомстве подчеркнули, что в полномочия судебных приставов входит только исполнение решений судов по поступившим исполнительным листам, а проверка этих постановлений не входит в компетенцию приставов.