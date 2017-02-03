ФССП о новой схеме отмывания денег: мы не проверяем решения судов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Проверка случаев отмывания средств с использованием компаниями судебных решений не входит в компетенцию судебных приставов, пояснили ТАСС в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) в связи с появившейся в СМИ публикацией о новой схеме легализации (отмывания) денежных средств.

Как написала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Банк России, в последнее время появилась практика подачи зарубежными компаниями судебных исков к российским организациям, которые, в свою очередь, соглашаются с исковыми требованиями, в результате чего суды выдают решения о перечислении средств, направляя исполнительные листы приставам.

С помощью подобной схемы в 2016 году из России удалось вывести более 16 млрд руб. Новшество заключается в том, что в этой схеме стали использовать работу судебных приставов.

Отвечая на запрос ТАСС, в ФССП заявили, что знают об этой проблеме. При этом в ведомстве подчеркнули, что в полномочия судебных приставов входит только исполнение решений судов по поступившим исполнительным листам, а проверка этих постановлений не входит в компетенцию приставов.