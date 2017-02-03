Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 59.99
€ 64.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФССП о новой схеме отмывания денег: мы не проверяем решения судов

Экономика и бизнес
3 февраля, 11:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о появившейся в 2016 году практике вывода денег из России через службу судебных приставов
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Проверка случаев отмывания средств с использованием компаниями судебных решений не входит в компетенцию судебных приставов, пояснили ТАСС в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) в связи с появившейся в СМИ публикацией о новой схеме легализации (отмывания) денежных средств.

Как написала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Банк России, в последнее время появилась практика подачи зарубежными компаниями судебных исков к российским организациям, которые, в свою очередь, соглашаются с исковыми требованиями, в результате чего суды выдают решения о перечислении средств, направляя исполнительные листы приставам.

С помощью подобной схемы в 2016 году из России удалось вывести более 16 млрд руб. Новшество заключается в том, что в этой схеме стали использовать работу судебных приставов.

Отвечая на запрос ТАСС, в ФССП заявили, что знают об этой проблеме. При этом в ведомстве подчеркнули, что в полномочия судебных приставов входит только исполнение решений судов по поступившим исполнительным листам, а проверка этих постановлений не входит в компетенцию приставов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Друзья навсегда: модная история Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Джеймс Джойс
Выше пирамид: почему люди сходят с ума от романа "Улисс"
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
2
ФССП о новой схеме отмывания денег: мы не проверяем решения судов
3
Чуркин заметил ощутимую смену тона в первом же выступлении нового постпреда США при ООН
4
Суд привлек в качестве ответчиков по иску "Русфонда" родителей и сына Жанны Фриске
5
Скончалась старейшая актриса России Зоя Булгакова
6
Международная ассоциация воздушного транспорта может создать комиссию по Жуковскому
7
В Москве задержана женщина, заказавшая убийство своей матери
Темы дня
Реклама