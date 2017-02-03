Международная ассоциация воздушного транспорта может создать комиссию по Жуковскому

МОСКВА, 3 февраля, /Корр. ТАСС Мария Амирджанян, Виталий Халевин/. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) может создать специальную комиссию, на которой обсудит статус аэропорта Жуковский. Об этом ТАСС сообщил источник в авиатранспортной отрасли. Ранее принадлежность этого аэропорта к Подмосковью, а не к Москве вызвала претензии со стороны Азербайджана и Израиля. Рейсы из московских аэропортов подпадают под действие двусторонних соглашений и на них распространяются квоты.

"Израильская сторона считает, что аэропорт Жуковский входит в московский авиационный узел, а на полеты в Тель- Авив из Москвы все квоты выбраны другими аэропортами столицами. Видимо, в связи с этим израильская сторона планирует создать на уровне IATA комиссию, чтобы не согласовывать полеты из Жуковского российскими авиакомпаниями в Израиль", - сказал собеседник агентства.

Также эту информацию подтвердила и глава департамента Министерства туризма Израиля в РФ и странах СНГ Ксения Кобякова.

"Я знаю об этом, но никакой новой информации на данный момент нет", - сказал она ТАСС, отвечая на вопрос о том, планируют ли израильские авиавласти инициировать создание некой комиссии в IATA для признания аэропорта Жуковский аэропортом Москвы.

По словам первого заместителя гендиректора аэропорта Жуковский Евгения Солодилина, такой информации у аэропорта нет. Региональный директор IATA в России и СНГ Дмитрий Шамраев сообщил ТАСС, что не знаком с такой инициативой. "Квалификацией принадлежности аэропорта к какой-то географической области занимаются авиавласти конкретной страны", - добавил он.

В главном офисе IATA и в Управлении гражданской авиации Израиля на запрос ТАСС не ответили.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Израиль пока не согласовал рейсы "Уральских авиалиний" из аэропорта Жуковский в Тель-Авив, хотя билеты на эти рейсы уже продаются. Причина - превышение квоты межправительственного соглашения - 35 частот на Москву в неделю. По данным собеседников издания, причина отказа - спор о статусе аэропорта. По мнению израильской стороны, этот аэропорт принадлежит к московскому авиационному узлу.

В компании "Уральские авиалинии" ТАСС сообщили, что информации о возможном создании комиссии IATA по поводу статуса аэропорта Жуковский нет.

Спор о статусе Жуковского

Ранее статус Жуковского также вызывал вопросы у авиавластей Таджикистана.

Таджикская сторона не согласовала полеты из Жуковского авиакомпании "Ямал" (должны были начаться 20 декабря), ссылаясь на нарушение паритета по количеству перевозчиков с обеих сторон. Таджикская сторона причисляет аэропорт Жуковский к московскому авиаузлу. В результате "Ямал" стал бы второй компанией (после "Уральских авиалиний" - прим. ред.), которая летает из Москвы в Таджикистан. В результате РФ запретила таджикской "Сомон Эйр" полеты в регионы РФ. После нескольких раундов переговоров стороны договорились, что "Ямал" начнет полеты в Таджикистан из Жуковского с лета 2017 г., ограничения на авиасообщения были сняты. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов также заявил, что четыре авиакомпании из РФ и Таджикистана начнут осуществлять авиарейсы через аэропорт Жуковский с мая 2017 г.