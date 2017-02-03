МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. "Газпром" начал увеличивать транзит газа через Украину в Европу, 3 февраля он может вырасти на 1,8%, свидетельствуют данные словацкой Eustream.

Предполагаемый объем поставок газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Вельке Капушаны" (один из пограничных пунктов между Словацкой Республикой и Украиной) 3 февраля может увеличиться до 155,693 млн кубометров. Накануне объем прокачки составил 152,999 млн кубометров.

С февраля вступило в силу решение Европейского суда от 23 декабря 2016 года и решение суда в Дюссельдорфе от 30 декабря 2016 года, согласно которым временно приостановлено решение Еврокомиссии о максимальной загрузке Opal. В октябре 2016 года "Газпром" договорился с Еврокомиссией о максимальном использовании мощностей газопровода Opal. До этого российский газовый холдинг имел доступ лишь к 50% мощностей.

Решение ЕК исключить 50% мощностей Opal из Третьего энергопакета дало "Газпрому" возможность приобретать квоты еще на 40%. С декабря "Газпром" начал наращивать загрузку Opal, покупая мощности на аукционах. В "Газпроме" 1 февраля сообщили, что транспортировка газа по газопроводу Opal снижена в связи с отменой февральских аукционов по решению Европейского суда.

Газопровод Opal мощностью 36 млрд кубометров в год соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ по Opal поступает в Германию до границы с Чехией.