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Минфин РФ закупит в феврале валюту на рынке на 113,1 млрд руб.

Экономика и бизнес
3 февраля, 12:18 дата обновления: 3 февраля, 12:26 UTC+3
На операции, которые будут проводиться с 7 февраля по 6 марта, пойдут дополнительные доходы от нефти
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© REUTERS/Denis Sinyakov

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Минфин России оценил дополнительные объемы нефтегазовых доходов в феврале в 113,1 млрд руб. Средства в полном объеме будут направлены на покупку иностранной валюты в период с 7 февраля по 6 марта 2017 года. Об этом говорится в материалах министерства.

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Указанная сумма - февральское отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячного прогноза, который содержится в бюджете на 2017-2019 гг. Ежедневный объем покупки иностранной валюты, по данным Минфина, будет эквивалентен 6,3 млрд руб.

Банк России по поручению Минфина будет закупать валюту на торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня.

О том, что валютные интервенции начнутся с февраля, Министерство финансов объявило в январе 2017 года. Тогда же ведомство сообщило, что объем операций по покупке или продаже валюты будет зависеть от нефтегазовых доходов бюджета. Пока фактическая цена на нефть марки Urals превышает уровень $40 за баррель, министерство будет проводить операции по покупке иностранной валюты в объеме дополнительных нефтегазовых доходов.

Вместе с тем в случае снижения цен на нефть Urals Минфин будет продавать иностранную валюту в объеме выпадающих доходов от нефти и газа. При этом накопленный объем операций по продаже иностранной валюты не может превышать накопленного с начала проведения операций объема покупок иностранной валюты. По мнению Минфина и ЦБ, в целом проведение таких операций будет иметь нейтральное влияние на состояние денежного рынка.

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Данное решение принято для стабилизации внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка нефти на российскую экономику. Кроме того, оно позволит обеспечить эквивалентность объема операций на валютном рынке величине отклонения фактического объема использования (пополнения) средств суверенных фондов (Резервный фонд и ФНБ) от предусмотренного законом о бюджете в 2017 году.

Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в интервью телеканалу "Россия 24" заявлял, что формирование резервов в иностранной валюте позволит стабилизировать курс рубля и застрахует национальную валюту от чрезмерного укрепления, но такая защита от волатильности продлится всего один-два года.

Как заявлял министр финансов РФ Антон Силуанов, правительство приняло решение не использовать дополнительные нефтегазовые доходы, поступающие в 2017 году в результате превышения фактической цены на нефть. Бюджет на трехлетку сформирован, исходя из цены на нефть в $40 за баррель, сейчас большинство экспертов прогнозирует ее рост до $50-55.

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