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Лукашенко: Белоруссия может обойтись без российской нефти

Экономика и бизнес
3 февраля, 12:48 UTC+3 МИНСК МИНСК 3, февраля. /ТАСС
Белорусский лидер отметил, что отказаться от российского энергоносителя будет очень трудно
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МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Минск вполне может обойтись без российской нефти, хотя будет очень трудно, заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности и журналистами.

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"Зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло? Понятно, что без российской нефти мы обойдемся" - сказал он. Будет очень трудно, но Белоруссия "все равно найдет выход", отметил Лукашенко.

По его словам, "свобода, независимость - это очень рентабельно, это не оценивается никакими деньгами, никакими числами". "Совершенно несопоставимо, если на одной чаше независимость, а на другой - российская, иранская, азербайджанская или американская нефть", - отметил Лукашенко.

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