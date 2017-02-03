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Госдолг Украины за год вырос на 8%

Экономика и бизнес
3 февраля, 12:37 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, февраля. /ТАСС
По состоянию на 31 декабря 2016 года государственный долг составил $70,97 млрд
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КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Государственный долг Украины в конце 2016 года составил $70,97 млрд, что на 8,3% больше показателя в начале года. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные министерством финансов Украины.

"По состоянию на 31 декабря 2016 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 1,930 трлн гривен, или $70,97 млрд", - говорится в сообщении.

При этом внешний госдолг составил $45,60 млрд, а внутренний - $25,37 млрд.

В течение января-декабря 2016 сумма государственного долга Украины увеличилась на $5,47 млрд. Как пояснили в минфине, причинами роста госдолга было осуществление финансирования госбюджета за счет государственных заимствований, решение о капитализации Приватбанка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также девальвация национальной валюты, курс которой по отношению к доллару вырос с около 24 гривен до примерно 27,2 гривен в конце декабря 2016 года.

С учетом обнародованных Национальным банком Украины оценок номинального ВВП страны за 2016 год на уровне 2,358 трлн гривен, показатель госдолга на конец года составил 81,8% ВВП.

Государственный долг Украины в 2015 году составлял $65,5 млрд - около 80% ВВП.

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