Медведев поручил принять законопроект о реорганизации "Почты России" в 2017 году

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил продолжить работу над законопроектом о реорганизации "Почты России" для принятия проекта документа в 2017 году. Об этом говорится в перечне решений по итогам заседания правительства 2 февраля.

"Минкомсвязи России продолжить работу над внесенным правительством в Государственную думу проектом федерального закона "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в целях его рассмотрения палатами Федерального Собрания Российской Федерации в 2017 году", - говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

План акционирования "Почты России" был утвержден еще летом 2013 года. Согласно документу, ФГУП должно быть преобразовано в открытое акционерное общество в 100-процентной госсобственности. Дальнейшее решение о приватизации будет принимать Росимущество по согласованию с Минкомсвязи. Законопроект о реорганизации ФГУП "Почта России" был внесен правительством в Госдуму в июне 2014 года, однако до сих пор не утвержден.

По итогам заседания, которое прошло накануне, также был одобрен проект распоряжения кабмина о прогнозном плане приватизации на 2017-2019 годы. Минэкономразвития России поручено "совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти обеспечить исполнение ранее принятых решений правительства по подготовке к приватизации федерального имущества".

Как сообщалось, в проект прогнозного плана приватизации на 2017-2019 гг. включено 487 хозяйственных обществ, 298 унитарных предприятий и 1041 объектов казны. Поступления в федеральный бюджет доходов от приватизации данного федерального имущества ожидаются в 2017-2019 годах в размере 5,6 млрд рублей ежегодно, или около 17 млрд рублей за три года.

Источник, знакомый с документом, сообщил ТАСС, что в план приватизации на 2017-2019 годы включен крупнейший в России производитель бриллиантов "Кристалл". Также план предполагает снижение доли государства в "Совкомфлоте" до 25% плюс 1 акция, полный выход РФ из капитала НМТП и ОЗК, сокращение госдоли в ВТБ до 25% плюс 1 акция и уменьшение доли РФ до 29% плюс 1 акция в "Алросе".