Лукашенко: Белоруссия обратилась в суд по поводу нефтегазового спора с РФ

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МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Белоруссия подала в суд по поводу сокращения поставок российской нефти. Об этом заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности и журналистами.
Они начали в нарушение всех договоренностей резать нефть. Мы обратились в суд, будет судебное разбирательство", - заявил Лукашенко.
Белоруссия же ни один договор с Россией не нарушила, заметил Лукашенко. "У нас есть межгосударственные договоры. Белоруссией ни один договор не нарушен. Россия пинает их и в хвост и в гриву", - сказал он. Он отметил, что по нефти "договорились поставлять 24 млн тонн, до 18 млн тонн сократили, затем до 16 хотят сократить... Но вы же подписали договор", - сказал Лукашеко.
По его словам, Белоруссия в прошлом году платила за российский газ по $107 за тысячу кубов.
"Не $132, а 107. А должны были платить 83. И мы приняли решение, в 2016 году платили 107 вместо 83", - сказал Лукашенко. По его словам, в России считают, что белорусы не доплатили и сократили поставки нефти. "Если исходить из цены в $132 - $550 млн. Верните нам $550 миллионов и прочее. И все там зашло в тупик", - сказал Лукашенко.
Он также сообщил, что вице-премьер Владимир Семашко в субботу поедет в Москву на продолжение переговоров по нефтегазовым вопросам.