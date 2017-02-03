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Банк России будет блокировать мошеннические сайты рунета

Экономика и бизнес
3 февраля, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Блокировать мошеннические ресурсы будут в том числе по сообщениям граждан
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© REUTERS/Sergei Karpukhin

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Банк России заключил соглашение с Фондом развития Интернет, позволяющее регулятору блокировать расположенные в домене .su мошеннические ресурсы в сфере финансовых рынков и национальной платежной системы. Об этом ЦБ сообщает на своем сайте.

В конце 2016 года аналогичное соглашение было заключено между ЦБ и Координационным центром национального домена сети интернет - администратором национальных доменов верхнего уровня .рф и .ru.

"Сегодня Банк России имеет статус компетентной организации по отношению ко всем доменам российского сегмента сети интернет: .ru, .su и .рф", - подчеркивают в ЦБ.

Банк России будет выявлять сайты-нарушители, распространяющие вредоносные программы (управление бот-сетью), ресурсы с противоправным контентом, предназначенным, в том числе, для несанкционированного доступа в информационные системы третьих лиц, а также фишинговые сайты, и предоставлять эти данные Координационному центру и аккредитованным регистраторам доменных имен для их блокировки.

Предоставленные соглашениями полномочия помогут Банку России защитить персональные данные и деньги граждан от посягательств со стороны кибермошенников, снизить репутационные риски организаций кредитно-финансовой сферы, говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор также призвал граждан сообщать в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCERT) Банка России о недобросовестных сайтах в финансовой сфере, находящихся в российском доменном пространстве.

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