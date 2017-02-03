Новак: санкции не снизили интерес зарубежных компаний к проектам в Арктике РФ

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Иностранные компании интересуются нефтегазовыми проектами в российской Арктике, несмотря на введенные против РФ санкции. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ со ссылкой на министра энергетики Александра Новака.
"Капитало- и наукоемкость разработки нефтегазовых месторождений создает идеальную платформу для международной кооперации и привлечения иностранного капитала в Россию. Зарубежные партнеры уже проявляют большой интерес к арктическим проектам, несмотря на санкционный режим, понимая перспективность данного направления", - сказал министр.
По словам Новака, арктические территории остаются недоразведанными, но уже сегодня можно говорить о наличии здесь колоссальных запасов нефти и газа, а постепенное истощение традиционных месторождений создает необходимость для активизации разведки на арктическом шельфе.
Ранее замминистра энергетики Кирилл Молодцов говорил, что извлекаемые запасы на шельфе превышают 17,5 млн тонн условного топлива, что составляет около 88,2% от общей доли запасов углеводородов РФ.