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В интернете стали массово появляться "клоны" сайтов страховщиков по продаже е-ОСАГО

Экономика и бизнес
3 февраля, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Отмечается, что в первую очередь мошенники "бьют" по известным брендам
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский союз автостраховщиков зафиксировал всплеск активности кибермошенников, которые создают "клоны" сайтов страховых компаний для продажи электронных полисов ОСАГО. Об этом ТАСС сообщил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.

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"Последние два дня мы увидели такую активность. В первую очередь мошенники "бьют" по известным брендам. Мы обнаружили, что достаточно активно создавались клоны по "Росгосстраху", по ВСК и по РЕСО", - сказал он. "Клоны" очень похожи на реальные сайты страховщиков визуально, добавил он. Также, по словам Ефремова, появляются мошеннические сайты "посредников", которые продают полисы разных компаний (посредничество в электронном ОСАГО запрещено законом).

Так, в "РЕСО-Гарантию" 29 января обратился клиент, который оплатил полис ОСАГО на ресурсе, который представлял собой копию страницы сайта "РЕСО-Гарантии", сообщила пресс-служба компании. Деньги со счета списались, но полис на электронную почту не пришел. При проверке обращения компания обнаружила фальшивый сайт.

В "Росгосстрахе" и ВСК подтвердили наличие проблемы. "Адреса этих сайтов очень похожи на адреса настоящих страховых компаний либо всячески обыгрывают слово osago, и, как правило, зарегистрированы на анонимных лиц", - заявили в "Росгосстрахе".

Электронная подделка

Нередко клиенту, оплатившему полис, на почту приходят перерисованные PDF-файлы настоящих бланков е-полисов ОСАГО с печатями и поддельными подписями, продолжает представитель "Росгосстраха". Такие "полисы" недействительны: они не фигурируют в базах данных страховых компаний и РСА, страховщики не несут по ним ответственности, а при проверке ГИБДД это будет приравнено к отсутствию полиса.

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РСА инициирует блокировку сайтов-"клонов", как только получает информацию о них, заверил Ефремов. Такие ресурсы работают по несколько часов или дней, потом исчезают и появляются снова. Данных о количестве людей, купивших полисы на поддельных сайтах, у РСА нет. В "Росгосстрахе" отметили, что обращения поступали, но не уточнили их количество. В ВСК знают о появлении "клонов", но о пострадавших там неизвестно. В "АльфаСтраховании" отметили, что столкнулись лишь с несанкционированным копированием калькулятора е-ОСАГО с официального сайта, с помощью которого микрофинансовая организация на своем сайте пыталась собирать заявки на покупку полисов.

В ЦБ РФ жалоб на сайты-клоны не поступало, сообщил представитель регулятора.

Где покупать настоящее е-ОСАГО

Список официальных сайтов компаний, осуществляющих продажу е-ОСАГО, опубликован на сайте Российского союза автостраховщиков. Купить электронный полис можно только напрямую у страховщика, продажа любыми посредниками запрещена. Проверить действительность полиса также можно на сайте РСА.

С 1 января 2017 года все страховщики ОСАГО обязаны продавать полисы в электронном виде. За январь 2017 года, по данным РСА, было продано почти 190 тыс. е-полисов - это 60% от всего объема электронных продаж 2016 года.

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