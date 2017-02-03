В интернете стали массово появляться "клоны" сайтов страховщиков по продаже е-ОСАГО

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский союз автостраховщиков зафиксировал всплеск активности кибермошенников, которые создают "клоны" сайтов страховых компаний для продажи электронных полисов ОСАГО. Об этом ТАСС сообщил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.

"Последние два дня мы увидели такую активность. В первую очередь мошенники "бьют" по известным брендам. Мы обнаружили, что достаточно активно создавались клоны по "Росгосстраху", по ВСК и по РЕСО", - сказал он. "Клоны" очень похожи на реальные сайты страховщиков визуально, добавил он. Также, по словам Ефремова, появляются мошеннические сайты "посредников", которые продают полисы разных компаний (посредничество в электронном ОСАГО запрещено законом).

Так, в "РЕСО-Гарантию" 29 января обратился клиент, который оплатил полис ОСАГО на ресурсе, который представлял собой копию страницы сайта "РЕСО-Гарантии", сообщила пресс-служба компании. Деньги со счета списались, но полис на электронную почту не пришел. При проверке обращения компания обнаружила фальшивый сайт.

В "Росгосстрахе" и ВСК подтвердили наличие проблемы. "Адреса этих сайтов очень похожи на адреса настоящих страховых компаний либо всячески обыгрывают слово osago, и, как правило, зарегистрированы на анонимных лиц", - заявили в "Росгосстрахе".

Электронная подделка

Нередко клиенту, оплатившему полис, на почту приходят перерисованные PDF-файлы настоящих бланков е-полисов ОСАГО с печатями и поддельными подписями, продолжает представитель "Росгосстраха". Такие "полисы" недействительны: они не фигурируют в базах данных страховых компаний и РСА, страховщики не несут по ним ответственности, а при проверке ГИБДД это будет приравнено к отсутствию полиса.

РСА инициирует блокировку сайтов-"клонов", как только получает информацию о них, заверил Ефремов. Такие ресурсы работают по несколько часов или дней, потом исчезают и появляются снова. Данных о количестве людей, купивших полисы на поддельных сайтах, у РСА нет. В "Росгосстрахе" отметили, что обращения поступали, но не уточнили их количество. В ВСК знают о появлении "клонов", но о пострадавших там неизвестно. В "АльфаСтраховании" отметили, что столкнулись лишь с несанкционированным копированием калькулятора е-ОСАГО с официального сайта, с помощью которого микрофинансовая организация на своем сайте пыталась собирать заявки на покупку полисов.

В ЦБ РФ жалоб на сайты-клоны не поступало, сообщил представитель регулятора.

Где покупать настоящее е-ОСАГО

Список официальных сайтов компаний, осуществляющих продажу е-ОСАГО, опубликован на сайте Российского союза автостраховщиков. Купить электронный полис можно только напрямую у страховщика, продажа любыми посредниками запрещена. Проверить действительность полиса также можно на сайте РСА.

С 1 января 2017 года все страховщики ОСАГО обязаны продавать полисы в электронном виде. За январь 2017 года, по данным РСА, было продано почти 190 тыс. е-полисов - это 60% от всего объема электронных продаж 2016 года.