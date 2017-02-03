Россельхознадзор не обеспокоен поручением Лукашенко о возбуждении дела против Данкверта

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор не проявляет обеспокоенности из-за поручения президента Белоруссии Александра Лукашенко о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

"Россельхознадзор не проявляет какой-либо обеспокоенности в связи с действиями главы Белоруссии - господином Лукашенко. Со своей стороны нужно сказать, что Россельхознадзор проводил мероприятия в части ограничений и запрета ввоза определенных партий продукции с территории Белоруссии в соответствии с существующим российским и международным законодательством", - сказала она.

Ранее в пятницу президент Белоруссии заявил, что поручил МВД республики завести уголовное дело на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта за "нанесение ущерба государству".

В декабре 2016 г. Лукашенко подверг жесткой критике претензии Данкверта к белорусскому продовольствию. Так, после введения Россией 7 августа 2014 г. ограничений на импорт продовольственных товаров из стран в ответ на санкции ЕС и США Белоруссия стала крупным экспортером и реэкспортером многих видов пищевой продукции, включая томаты, груши и виноград.

Весной 2016 г. Россельхознадзор приостановил ввоз мяса кур и других видов мяса в Россию с пяти крупных предприятий Белоруссии. Такое решение было принято из-за неоднократного нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза, куда входят Россия и Белоруссия.

Летом 2016 г. Россельхознадзор поэтапно запретил ввоз продукции с ряда белорусских молочных предприятий. Тогда глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявлял, что зачастую на белорусскую продукцию выдавались подложные документы, предоставлялись фальшивые данные и декларации. Российское ведомство просило белорусскую сторону предоставить исчерпывающую информацию о мерах, принятых в отношении 56 белорусских предприятий, в продукции которых выявлялись запрещенные и вредные вещества в период с 6 июня по 31 июля 2016 г.