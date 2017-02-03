Белоруссия полностью рассчиталась по внешним долгам за 2016 год

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Белоруссия полностью рассчиталась по своим внешним долгам за 2016 год. Об этом заявил в пятницу на встрече с журналистами президент страны Александр Лукашенко.

"Не знаю, почему вы говорите о рефинансировании. Если нужно будет, мы будем об этом думать. Мы в этом году рассчитываем на свои силы", - сообщил он.

"Мы полностью рассчитались по долгам (в прошлом году). Думаю, это будет и в этом году", - отметил президент.