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"Русснефть" назначила вице-президента по перспективным проектам

Экономика и бизнес
3 февраля, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Давид Авалишвили работает в компании с 2002 года
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Совет директоров "Русснефти" назначил вице-президентом по перспективным проектам и сервисам Давида Авалишвили, говорится в сообщении компании.

Авалишвили работает в "Русснефти" с 2002 года. В феврале 2015 года он был назначен вице-президентом по коммерции.

"Русснефть" является шестой крупнейшей нефтяной компанией по объемам добычи в России. Запасы нефти по классификации 2P (SPE) превышают 220 млн тонн. Добыча нефти по итогам 2015 года составила 7,9 млн тонн.

В октябре 2016 года "Русснефть" заключила соглашение о намерениях относительно приобретения добывающих активов компании "Фортеинвест" в Оренбургской области с запасами и объемом добычи нефти по итогам 2015 года на уровне 14 млн тонн и 0,3 млн тонн соответственно.

В конце ноября "Русснефть" провела первичное размещение акций на Московской бирже. В ходе IPO компания разместила 58,822 млн акций, что позволило привлечь 32,4 млрд рублей. Belyrian Holdings Limited, принадлежащая семье Михаила Гуцериева, разместила на рынке около 20% обыкновенных акций (15% уставного капитала) нефтяной компании.

Семье Гуцериевых принадлежит 60% акций "Русснефти", швейцарскому трейдеру Glencore - 25%.

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