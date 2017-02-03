Минпромторг не согласен с оценкой Лукашенко потерь $15 млрд от членства в ЕврАзЭС

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ не согласен с оценкой президента Белоруссии Александра Лукашенко потерь белорусской экономики в $15 млрд от членства в ЕврАзЭС. Об этом заявил журналистам первый замминистра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин.
"Мы категорически не согласны с этой оценкой. У нас другое мнение, мы считаем, что все страны от участия в ЕврАзЭС безусловно выигрывают. Никаких убытков не могла понести белорусская экономика", - сказал он.
"По нашему мнению, в особенности в части промышленности, у нас сотрудничество взаимовыгодное, ни одна из экономик не теряет в результате функционирования этой системы", - прокомментировал Никитин ТАСС.
Он также добавил, что Минпромторг детально изучит данную ситуацию. "Мы проверим расчеты при предоставлении белорусской стороны, но мы считаем, что все выиграют", - сказал он.
Первый замглавы Минпромторга считает, что заявления Лукашенко не повлияют на экономические условия ЕврАзЭС.
"Я думаю , что на экономические условия, которые мы ставим, его заявления не повлияют", - сказал Никитин, отвечая на вопрос ТАСС, существует ли угроза сотрудничеству в рамках ЕврАзЭС в связи заявлениями президента Белоруссии
Лукашенко в ходе большой пресс-конференции 3 февраля заявил, что потери Белоруссии из-за неравных цен и условий в ЕврАзЭС составили $15 млрд.