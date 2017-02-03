Льготный период в системе "Платон" закончится 15 апреля

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Тариф за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам в системе "Платон" с 15 апреля текущего года вернется к изначально запланированному уровню в 3,06 руб. за км, говорится в постановлении правительства РФ. Сейчас тариф "Платона" составляет 1,53 руб./км.

"Правительством Российской Федерации принято решение о продлении действия льготного режима в системе "Платон" до 15 апреля этого года. Окончание срока действия будет означать возврат к изначально установленной модели, которая предполагает тариф 3 рубля 6 копеек за один километр пробега большегрузного автомобиля по федеральным дорогам. При этом средневзвешенная нагрузка на бизнес, в том числе малый и средний, будет меньше, чем изначально предполагаемая модель, которая предполагала двухэтапное повышение этого тарифа в феврале и июне этого года", - прокомментировал журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

По его словам, за счет однократного повышения тарифа годовая средневзвешенная нагрузка составит 2,61 руб./км. "Если бы мы использовали ту модель, которая планировалась изначально - поэтапного повышения тарифа, то это было бы, по-моему, 2,87 рубля. Поэтому мы решили таким образом сразу помочь бизнесу, мы пошли на это, и средневзвешенная нагрузка по году будет снижена", - добавил министр.

Индексация тарифов

Индексация тарифа за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам в системе "Платон" на уровень инфляции начнется с 1 июля 2018 года, говорится в постановлении правительства РФ.

"В целях уменьшения финансовой нагрузки на автоперевозчиков срок начала ежегодной индексации размера платы в соответствии с фактическим изменением индекса потребительских цен переносится с 1 июля 2017 года на 1 июля 2018 года", - отмечается в документе.

Влияние на стоимость товаров Тариф за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам в системе "Платон" не оказывает существенного влияния на цены перевозимых товаров, считают в Минтрансе РФ. "Транспортная составляющая для большинства перевозимых товаров не превышает 4-7%. А "Платон" даже при тарифе 3,06 рубля за 1 км - это максимум десятая часть от всей этой транспортной составляющей. Получаются доли процента, или несколько копеек в цене товаров", - сообщил Соколов. Он пояснил, что местные продукты в регионах не возят на 12-тонниках (большегрузы массой выше 12 тонн - прим. ред.). "Даже если просчитывать влияние платы за дороги на целую цепочку доставки при производстве одного отдельно взятого продукта, то оно не превышает десятых долей процента", - отметил министр. Ранее Соколов заявлял, что Минтранс не прогнозирует роста цен на продовольственные товары из-за возможного повышения тарифов на систему "Платон". Дифференциация тарифов Дифференциация тарифа в системе "Платон" возможна со второй половины 2018 года, сообщил министр транспорта РФ. "Решение принято, система должна отработать в таком режиме определенное время, мы, тем более, отказались от индексации по инфляции, что очень важно в пределах 2017 года и первой половины 2018 года. Дальнейшие решения уже после наступления этого срока в следующем году могут быть связаны с изменением тарифа в течение года - например, для ориентации потоков большегрузных автомобилей в летние периоды, для переориентации грузопотоков на другие транспортные артерии: железные дороги или внутренние водные пути", - отметил Соколов. По словам министра, в будущем инструмент изменения тарифа в течение года даст возможность переориентации потоков на другие транспортные пути, особенно в летний период. "Дальнейшие варианты управления этим тарифом мы обсудим, как это уже принято, на наших рабочих группах с бизнес-сообществом автотранспортников", - сказал он. Распространение "Платона" на автомобили тяжелее 3,5 т Распространение системы "Платон" на автомобили массой свыше 3,5 т не обсуждается, заявил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов. "Пока обсуждение этого вопроса не ведется", - сказал Сколов, отвечая на вопрос о возможности распространения системы "Платон" на автомобили массой свыше 3,5 т. Ранее Минтрансу во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов РФ было поручено проработать вопросы введения системы взимания платы за проезд по автодорогам регионального и муниципального значения, а также о целесообразности взимания платы с грузовиков, имеющих максимальную массу свыше 3,5 т. В результате было принято решение о плате только с 12-тонников.

О системе "Платон"

Система "Платон", обеспечивающая взимание платы с большегрузов массой выше 12 т за проезд по федеральным трассам, действует с 15 ноября 2015 года. Изначально предполагалось, что тариф в 1,53 руб. за 1 км пути, установленный на время внедрения системы, будет повышен с 1 марта 2016 г. до 3,06 руб., однако позднее было решено отсрочить индексацию. В начале ноября прошлого года Минтранс опубликовал проект постановления, в соответствии с которым с 1 февраля 2017 г. тариф будет увеличен с 1,53 руб. за 1 км пути до 2,61 руб., а с 1 июня 2017 г. - до 3,06 руб.

Ранее министр транспорта Максим Соколов, заявлял, что правительство РФ поручило Минтрансу проработать возможность однократного повышения тарифа в системе "Платон". Первый замминистра транспорта Евгений Дитрих заявлял, что тариф в системе "Платон" не будет повышен с 1 февраля, как предполагалось в соответствующем проекте постановления.

В конце января вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что повышение тарифа системы "Платон" ожидается весной и будет ниже уровня, который ранее предлагал Минтранс РФ.